Officiel : David Moyes revient à West Ham

L'Ecossais connaît bien la maison puisqu'il était l'entraîneur des Hammers il y a encore un an et demi d'ici. Il était resté une saison à peine. Arrivé en novembre 2017, il était parvenu à maintenir West Ham en Premier League.

Ces dernières années, cela devient rapidement l'objectif du club pourtant mythique. Cette saison encore, ce pourrait bien être la seule ambition des Hammers : ils traînent à la 17ème place, un petit point au-dessus du premier relégable.

David Moyes tentera de redresser une nouvelle fois West Ham United. Le club londonien indique qu'un contrat de 18 mois a été signé. Il sera sur les bancs du London Stadium dès le prochain match qui opposera West Ham United à Bournemouth le 1er janvier.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE