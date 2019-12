Mino Raiola répond aux accusations de Manchester United dans le dossier Haaland

Manchester United a laissé filer Erling Braut Haaland à Dortmund et d'après la presse anglaise, cela serait dû à un refus mancunien de verser une somme à Mino Raiola, l'agent du Norvégien.

L'agent italien, qui s'est notamment occupé par le passé des affaires de Romelu Lukaku et gère toujours Paul Pogba, joueur de Manchester United, a répond à ces critiques dans un entretien accordé au Telegraph. Raiola, accusé d'avoir négocié une plus-value sur le transfert qui aurait été refusée par Manchester, nie : "Je ne sais pas si ManU a réellement déclaré ça, mais si oui, ils ne font que couvrir leur échec et c'est un peu dommage", estime-t-il.

"Il n'y a pas eu de conflit entre moi et Ed Woodward, ce furent des négociations normales et le joueur a choisi une voie différente. S'ils veulent blâmer quelqu'un, bien, qu'ils me blâment moi, mais le joueur est heureux", continue Mino Raiola. "Il a fait son choix et le procédé a été normal. Le club avec lequel Haaland a eu le contact le plus direct était Manchester, oui, mais il a probablement senti alors que ce n'était pas le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Il a choisi le Borussia Dortmund plutôt que d'autres clubs ; à 19 ans, vous ne voulez peut-être pas jouer en Premier League", détaille l'agent de l'attaquant.