Liverpool inarrêtable depuis un an ! Les Reds démarrent bien 2020

Le promu réalise une très belle saison, mais n'aura rien pu faire contre le champion d'Europe, qui signe un 19e succès en l'espace de 20 rencontres de Premier League.

L'équipe de 2019 lance la nouvelle année parfaitement. Sheffield United n'aura rien pu faire à Anfield. Il a fallu moins de quatre minutes à Mo Salah pour ouvrir la marque. Bien lancé par Van Dijk, Andy Robertson a eu le temps de trouver l'Egyptien devant le but.

En contrôle total, les Reds ont doublé la mise via Sadio Mané à la 64e. Salah l'avait très bien isolé devant le but, mais c'est en deux temps que le Sénégalais a conclu. La victoire était acquise, c'est la 32e en championnat sur 37 rencontres depuis un an. Ou 364 jours pour être précis. La dernière défaite remonte au 3 janvier 2019 face à Man City. Et c'est une 26e clean-sheet pour Alisson en 50 parties.

Divock Origi aura participé à ce succès en étant le premier des Reds à monter, à la 78e minute. Liverpool garde donc 13 unités d'avance sur Leicester, avec un match en plus à jouer.