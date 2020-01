Oliver Kahn en route vers la Présidence du Bayern

Oliver Kahn va être introduit au Conseil d'Administration de son ancien club ce mardi 7 janvier. En toute logique, il devrait reprendre la présidence du Bayern à la fin du mandat de Karl-Heinz Rummenigge (31 décembre 2021).

Kahn fut le gardien mythique du Bayern Munich pendant près de 15 ans. Entre 1994 et 2008, le portier allemand a remporté huit championnats et six Coupes d'Allemagne. En 1996, le Bayern avait remporté la Coupe de l'UEFA et en 2001, la Ligue des Champions.

Oliver Kahn est une légende en sélection nationale également. Il a disputé 86 matchs avec la Maanschaft. A 50 ans, il va entrer dans le Conseil d'Administration du club, peut-on lire sur le compte Twitter du Bayern. Dans tout juste deux ans, il devrait même en être le Président.