Zlatan Ibrahimovic est arrivé à Milan

Sky Italia annonce qu’Ibrahimovic est arrivé à l’aéroport de Milan ce jeudi matin, vers 11h30. Le directeur sportif de l’AC Milan ainsi que de nombreux fans s’étaient réunis pour l’accueillir.

Il signera dans l’après-midi son contrat qui est, pour rappel, d’une durée de six mois. Une option d’achat pour un an supplémentaire est envisageable. Le lendemain, vendredi, Zlatan tiendra sa première conférence de presse de présentation, depuis son retour annoncé en Lombardie.

Zlatan is back! Ibrahimovic has just landed in Milano to have medicals and sign his contract as new AC Milan player. 🇸🇪🔴⚫️ pic.twitter.com/XDSJvUreXX