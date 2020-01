Yannick Carrasco à nouveau cité en Europe : Serie A ou Premier League ?

Yannick Carrasco va-t-il enfin revenir en Europe ? L'ailier du Dalian Yifang a réalisé une excellente saison, mais voudrait désormais quitter la Chine.

Yannick Carrasco est parvenu à se reconcentrer après un été mouvementé et a disputé sa meilleure saison sous les couleurs du Dalian Yifang en 2019. De quoi - enfin - convaincre le club chinois qu'il est temps de laisser partir le Diable Rouge ? Il pourrait en tout cas compter sur de l'intérêt. D'après le média Area Napoli, Naples serait intéressé par Carrasco et les discussions seraient en cours. La compagne du Diable, l'ex-Miss Belgique Noémie Happart, souhaiterait retrouver l'Europe également et l'Italie aurait ses faveurs.

Mais le Napoli n'est pas le seul club sur la balle : Everton est également cité, même si les sources semblent plus floues sur ce plan. Une chose est certaine : Carrasco, après deux saisons en Chinese Super League, veut revenir en Europe, si possible avant l'Euro 2020 afin de retrouver un rythme de jeu plus élevé et, peut-être, une place de titulaire en sélection.