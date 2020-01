La Lazio Rome mise à l'amende pour racisme à l'encontre de Mario Balotelli

Mario Balotelli avait été visé par des cris racistes dimanche passé de la part des supporters de la Lazio Rome, à Brescia. Le club de la capitale a été mis à l'amende.

Mario Balotelli avait immédiatement signalé à Mr Manganiello, l'arbitre de la rencontre, des cris de singe et des insultes à son encontre lors de la rencontre entre Brescia et la Lazio Rome. Le match avait alors été brièvement été interrompue et après la rencontre, la Lazio avait dénoncé le comportement de cette "minorité" de supporters.

Ce mercredi, la sanction est tombée : le club romain est condamné à 20.000 euros d'amende pour ces comportements racistes, qui ne sont que les derniers d'une longue liste de dérapages cette saison en Serie A, pointés du doigt par beaucoup de joueurs de couleur - dont notamment Romelu Lukaku.