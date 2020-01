Ligue 1 : Marseille reste solide dauphin

L'ouverture de la 20e journée de Ligue 1 offrait un choc entre Marseille et Rennes, soit le dauphin face au troisième du championnat avec cinq points entre les deux formations.

Dans un début de partie joué sur un rythme élevé, l'OM s'offrait la seule grosse occasion de la première période, via Gonzalez dont la reprise de depuis le point de penalty trouvait le poteau (27e). Marseille et Rennes ponctuaient une première période intense et engagée mais sans grosses occasions de buts.

Après un nouveau round d'observation au retour des vestiaires, Rennes s'offrait enfin une belle chance d'ouvrir le score (66e). Raphinha profitait d'un mauvais dégagement de la défense Olympienne mais sa belle reprise de volée du gauche passait juste à côté du but de Mandanda. Payet répondait à cette occasion d'une frappe puissante une minute plus tard, mais sans problème pour Mendy. Finalement, l'OM ouvrait le score par Strootman (84e) suite à un coup-franc de Payet sur le poteau, repris par le Néerlandais qui suivait bien.

Avec six minutes d'arrêts de jeu, Rennes faisait le siège du camp marseillais, mais l'OM tenait bon et validait finalement une victoire précieuse sans être entièrement méritée. Les hommes d'AVB font preuve de mâturité et réalisent surtout une très belle opération au classement.