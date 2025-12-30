"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

L'année footballistique 2025 touche à sa fin, l'occasion de discuter de la première partie de saison en Jupiler Pro League et de dresser certains constats, comme la coupe d'Europe.

Même si la Ligue Europa et la Conference League sont très souvent considérées comme des lots de consolation, pour Anderlecht, un des moments les plus douloureux de 2025 reste sans doute son élimination européenne.

Le sujet a été très discuté sur le plateau de l'émission 90 Minutes (Sporza), où Steven Defour, Filip Joos et d'autres analystes ont échangé sur l'intérêt de ces compétitions : "Pour une équipe comme Malines, la jouer serait une très bonne chose y compris pour les supporters", a notamment avancé l'ancien capitaine du Standard.

Pour Filip Joos, le Club Bruges tirerait plus de profit de la Ligue Europa ou Conférence, car il aurait plus de chance de la remporter que la Ligue des Champions : "C'est une compétition pour les équipes belges, mais plus pour Bruges. S'ils y participent un jour, c'est qu'ils ont eu d'énormes problèmes la saison précédente."

Anderlecht aurait pu passer l'hiver européen

"C'est une vraie catastrophe pour le football belge, Anderlecht aurait dû y être. Ils se sont fait éliminer par Häcken, qui est en mauvaise posture actuellement", a déclaré l'analyste Filip Joos, encore déçu par l'élimination des Mauve et Blanc.



En effet, il y a des regrets à avoir en voyant qu'Häcken occupe la 32e place avec 3 points sur 18 et est donc éliminé. L'AEK Athènes a terminé troisième, mais Anderlecht n'aurait jamais dû l'affronter s'il avait réussi à éliminer les Suédois. "Je ne dis pas qu'ils allaient remporter la Ligue Europa, mais ils auraient pu passer l'hiver européen."