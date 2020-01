Un grand média anglais place Eden Hazard dans ses flops de l'année

Le capitaine des Diables rouges a vécu un début de saison compliqué au Real Madrid.

Si son transfert à susciter de l'excitation et des interrogations après des débuts compliqués, Eden Hazard a réussi à remonter la pente du côté du Real Madrid.

Le média anglais The Sun a fait un classement des pires transferts de la saison et y a mis le capitaine des Diables rouges, rappelant qu'il avait été critiqué pour son surpoids et son manque d'efficacité devant les buts adverses.

Le Sun parle d'un "transfert de rêve qui tourne au cauchemar" pour Hazard après avoir marqué une seule fois en treize rencontres.

Le Diable rouge est actuellement blessé après un contact assez lourd avec Thomas Meunier en Ligue des champions et aucune date sur son retour n'a été communiquée.

Nicolas Pepe, Tanguy Ndombele, Matthijs De Ligt, Joelinton, Kieran Tierney, Joao Cancelo, Moise Kean et Luka Jovic font également partie de cette liste.