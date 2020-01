Ernesto Valverde est soutenu par les plus grands : " Un des meilleurs entraîneurs au monde »

Valverde est sur la sellette à Barcelone. Une défaite en Super Coupe d'Espagne et la crise apparaît. Tel est le lot des plus grands clubs mondiaux. L'espagnol a tout de même reçu le soutien de ses compatriotes les plus reconnus.

Ainsi, Pep Guardiola a tenu à démontrer sa solidarité avec l’actuel coach du Barca. Sur Mundo Deportivo, on peut lire : « Le Barca est un club compliqué, car gagner la Liga n’est pas suffisant. Valverde ne mérite pas ce qu’il lui arrive actuellement. Il s’agit d’un entraîneur très expérimenté, l’un des meilleurs d’Espagne ». Autre soutien, et non des moindres, celui du sélectionneur national Luiz Enrique Martinez : « Il fait du bon travail et a déjà gagné deux Liga. C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, sans aucun doute » a déclaré à la presse espagnole celui qui connaît bien la pression qu’implique être à la tête des Blaugrana.