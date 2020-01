Le Bayern sans pitié pour Boyata et l'Hertha Berlin

Les Bavarois se déplaçaient ce dimanche après-midi dans la capitale berlinoise. Ils se sont débarrassés aisément de leur adversaire du jour.

Pourtant, en première mi-temps, le Bayern n'a pas su faire la différence. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que les Bavarois enchaînent les buts, au grand désarroi de Boyata, titulaire et averti au cours de cette rencontre.

Thomas Muller ouvrait la marque sur une passe décisive d'Ivan Perisic. A la 73ème, Robert Lewandowski convertissait un pénalty. Résultat, il devient le troisième joueur à avoir inscrire 20 buts cette saison dans les grands championnats, après Werner (20 lui aussi) et Immobile (23).

Trois minutes plus tard, Thiago faisait le 0-3. En fin de match, on retrouvait Ivan Perisic, buteur cette fois-ci. Score final : 0-4. Au classement, le Bayern compte toujours quatre points de retard sur Leipzig. L'Hertha Berlin est 14ème avec 19 points, soit seulement deux de plus que le premier relégable.