Un bilan catastrophique, mais pas encore de danger pour Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United vit une saison compliquée, mais le club maintient sa confiance en Ole Gunnar Solskjaer.

Un peu plus d'un an après son retour à Manchester United, Ole Gunnar est dans une situation compliquée avec les Red Devils: et la défaite, à domicile, contre Burnley, a fait office de confirmation. Après 24 rencontres, les Mancuniens n'ont que 34 points au compteur, c'est le plus mauvais bilan comptable de Man U depuis plus de 30 ans en championnat.

Mais ça ne suffit pas encore pour mettre Ole Gunnar Solskjaer en danger. Selon Sky Sports, la direction mancunienne n'envisage pas une seule seconde de mettre fin à la collaboration et le Norvégien peut encre compter sur le soutien du club et des joueurs.