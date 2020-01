Manchester United tient son gros transfert du mercato hivernal

Fortement réclamé par les supporters mancuniens, le premier gros transfert de l'hiver se serait conclu ce mardi soir.

En effet, la presse portugaise annonce que Bruno Fernandes aurait accepté l'offre de Man U. Le Portugais aurait signé et devrait s'envoler pour Manchester dans la journée. Le Sporting Portugal devrait recevoir 55 millions d'euros en échange. On parle également d'un bonus de 25 millions, dont 10 seraient faciles à activer.

Bruno Fernandes réalisait une grosse saison avec le Sporting Portugal. Le milieu offensif a déjà inscrit, toutes compétitions confondues 15 buts et délivré 14 passes décisives. Dans l'attente de l'officialisation de cet accord, l'homme de 25 ans pourrait franchir un cap en signant à Old Trafford, après être passé par la Sampdoria et le Sporting Portugal.