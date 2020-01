Le remplaçant de Rezaei a souffert contre Bruges: "Mais j'ai le sentiment d'avoir fait un bon match"

Appelé à remplacer Kaveh Rezaei, le Jamaïcain n'a pas compté ses efforts, mais a eu très peu de bons ballons à se mettre sous la dent.

Le Sporting de Charleroi a su contenir les assauts brugeois, mercredi, au Mambourg. Plutôt bien en place en première période, les Zèbres ont ensuite dû serrer les dents face à la pression brugeoise, mais ils ont gardé le cap pour empocher un bon point. Sentiment partagé par Shamar Nicholson. "Un point, c’est toujours mieux qu’une défaite, surtout contre Bruges, donc c’est pas si mal pour nous."

Offensivement le Sporting a d’ailleurs eu assez peu d’occasions à se mettre sous la dent. Même si le Jamaïcain a failli amener le but d’ouverture. Sur un coup de tête, magistralement repoussé par Simon Mignolet. "C’était vraiment un très bel arrêt, on a eu le rebond pour nous, mais on n’a pas su la mettre au fond, c’est le football..."

En dehors de ça, Shamar Nicholson a surtout travaillé pour l’équipe. "C’était un match difficile pour moi, il a fallu beaucoup courir, défendre. J’ai beaucoup travaillé pour l’équipe et j’ai le sentiment d’avoir fait un bon match."