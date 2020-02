Serie A : la Lazio étrille la SPAL, l'Atalanta accrochée à domicile, grands débuts pour Saelemaekers à San Siro

Après la victoire nette de la Juve, la 22e journée de Serie A se poursuivait avec l'Atalanta, la Lazio et le Milan AC.

L’Atalanta a réalisé une mauvaise opération à domicile, en concédant le nul face au Genoa pourtant dans la zone rouge. Sans Timothy Castagne resté sur le banc toute la rencontre, Toloi ouvrait rapidement le score pour les locaux (12e) avant que Criscito n'égalise peu après sur pénalty (19e). Sanabria (33e) donnait même l'avance aux visiteurs mais Ilicic (35e) égalisait rapidement.

Dans les autres rencontres, l’AC Milan a également concédé un nul à domicile contre le Hellas Vérone. Faraoni (13e) ouvrait le score pour les visiteurs et Çalhanoğlu (29e) égalisait pour les locaux, privés d'Ibrahimovic. Alexis Saelemaekers a lui fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, en montant au jeu à la 77e à la place de Calabria. L'ancien Brugeois Sofyan Amrabat a été expulsé en fin de rencontre (68e) auteur d'une méchante faute sur Castillejo.

Enfin, la Lazio s’est baladée 5-1 face à la lanterne rouge la SPAL. Immobile (3e et 29e) et Caicedo (16e et 38e) ont inscrit un doublé et Adekanye (58e) a enfoncé le clou, tandis que Missiroli (65e) sauvait l'honneur pour la SPAL. A noter les présences de Jordan Lukaku et de Silvio Proto sur le banc romain.