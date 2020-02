Rakitic confirme son divorce avec le Barca : "Je suis décu par plusieurs choses"

Le vice-Champion du Monde de 31 ans a pourtant disputé l'ensemble de la rencontre de ce dimanche lors de la victoire des Blaugranas contre Levante.

Mais Ivan Rakitic n'en démord pas ; il a remis ce lundi matin sur le devant sa relation conflictuelle qu'il entretient depuis 2018 avec les dirigeants catalans. A l'époque, le milieu de terrain croate avait réclamé une nette augmentation salariale, menaçant de partir pour le PSG si sa demande n'était pas satisfaite.

Après la victoire des siens au Camp Nou, il a annoncé que le divorce était définitif. On peut lire ses propos dans AS : "Il y a eu de nombreuses choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Les décideurs et les joueurs du club sont tous au courant. Je veux tourner la page". Cela dit, conscient qu'il devra désormais attendre le prochain mercato, Rakitic a conclu : "Je vais continuer à travailler de la meilleure manière possible. Je veux prouver à mon staff technique, mes coéquipiers et au public que je suis à 100%".