Anderlecht en playoffs 1: "On y croit à fond, mais..."

Revenu à quatre points de la sixième place de Genk, Anderlecht est encore dans le coup pour les playoffs 1. Mais deux semaines décisives attendent les Mauves.

Si, sur le terrain, Anderlecht n'a pas brillé au Cercle de Bruges, puis contre Mouscron, d'un point de vue comptable, le Sporting a fait la bonne affaire avec un six sur six. Et reste en course pour les playoffs 1, à six journées de la phase classique.

"Quatre sur six"

"On y croit à fond aux playoffs 1, mais les deux prochaines rencontres seront décisives", insiste Michael Verschueren dans un entretien accordé à la Dernière Heure. "Il faut prendre des points à Gand, mais il faudra surtout gagner contre Malines."

La mission du Sporting est donc claire: "Il faudra minimum faire un quatre sur six", conclut Michael Verschueren.