Dimitri Payet menace "d'aller voir ailleurs"

Marseille reste sur deux (vrais) matchs nuls (0-0 contre Angers et Bordeaux). Mais ce n'est pas ce qui semble le plus inquiéter son meneur de jeu.

En effet, Dimitri Payest est surtout préoccupé par les éventuelles prestations des Olympiens en Ligue des Champions la prochaine saison. Marseille joue mercredi soir en championnat contre Saint-Etienne. En conférence de presse d'avant match retranscrite par le journal L'Equipe, Dimitri Payest s'est exprimé en ses termes : "Tout le monde connaît mon attachement à l'OM, l'objectif est de ramener le club en Ligue des champions, après je rejoins le coach sur ce qu'il a dit : se qualifier pour la C1, c'est bien, la jouer, c'est mieux, a-t-il expliqué en conférence de presse. Si c'est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif suffisamment armé pour la disputer dans de bonnes conditions, je me poserai les bonnes questions pour savoir s'il faut rester ou aller voir ailleurs".

Et le véritable chef d'orchestre de 32 ans de poursuivre, quand on lui demande si il est inquiet : "Oui, beaucoup. J'ai ma propre réflexion sur la question. On a de jeunes joueurs de qualité, après une saison comme celle qu'on est en train de faire, cela va attiser les convoitises. Si on vend nos meilleurs joueurs, cela va être difficile d'être compétitif en Ligue des champions".