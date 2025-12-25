Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

La rencontre entre l'Iran et l'Egypte, dans le groupe de la Belgique à la Coupe du Monde, a été désigné "Pride game", en soutien aux communautés LGBT. Un comble au vu des convictions religieuses des pays concernés.

Avant le tirage au sort de la Coupe du Monde, il avait été décidé que le match se déroulant le 26 juin prochain à Seattle serait désigné "Pride game" (match des fiertés) et serait donc dédié au soutien des communautés LGBT +.

Problème : le hasard a fait que cette rencontre opposerait... l'Iran à l'Egypte. Soit deux pays profondément religieux et où l'homosexualité est un sujet plus que tabou. En Iran, l'homosexualité est même toujours passible de la peine de mort.

L'Iran proteste

L'Egypte avait déjà protesté contre cette décision du comité d'organisation de Seattle, soulignant que ce "match des fiertés" allait à l'encontre des valeurs culturelles, régionales et sociales du pays. C'est désormais l'Iran qui proteste.

"Nous n'avons absolument aucun intérêt à ce que notre troisième match de Coupe du monde se déroule sous les couleurs du drapeau arc-en-ciel. Nous sommes déterminés à l'empêcher et nous y parviendrons", a déclaré Mehdi Taj, président de la fédération iranienne de football, dans le journal iranien Hammihan.



Face à ces protestations, le comité d'organisation de Seattle a déjà assuré que les célébrations LGBT+ lançant le "week-end des fiertés" dans le cadre de ce match auraient bel et bien lieu... mais le bras-de-fer risque de continuer.