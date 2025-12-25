Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La rencontre entre l'Iran et l'Egypte, dans le groupe de la Belgique à la Coupe du Monde, a été désigné "Pride game", en soutien aux communautés LGBT. Un comble au vu des convictions religieuses des pays concernés.

Avant le tirage au sort de la Coupe du Monde, il avait été décidé que le match se déroulant le 26 juin prochain à Seattle serait désigné "Pride game" (match des fiertés) et serait donc dédié au soutien des communautés LGBT +. 

Problème : le hasard a fait que cette rencontre opposerait... l'Iran à l'Egypte. Soit deux pays profondément religieux et où l'homosexualité est un sujet plus que tabou. En Iran, l'homosexualité est même toujours passible de la peine de mort.

L'Iran proteste 

L'Egypte avait déjà protesté contre cette décision du comité d'organisation de Seattle, soulignant que ce "match des fiertés" allait à l'encontre des valeurs culturelles, régionales et sociales du pays. C'est désormais l'Iran qui proteste.

"Nous n'avons absolument aucun intérêt à ce que notre troisième match de Coupe du monde se déroule sous les couleurs du drapeau arc-en-ciel. Nous sommes déterminés à l'empêcher et nous y parviendrons", a déclaré Mehdi Taj, président de la fédération iranienne de football, dans le journal iranien Hammihan.


Face à ces protestations, le comité d'organisation de Seattle a déjà assuré que les célébrations LGBT+ lançant le "week-end des fiertés" dans le cadre de ce match auraient bel et bien lieu... mais le bras-de-fer risque de continuer. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Egypte
Iran

Plus de news

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

22:30
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

21:40
🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

21:20
Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

21:00
Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

20:30
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30
Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

19:00
De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

18:30
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

16:30
"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

16:00
Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

15:30
Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

15:00
Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

14:30
Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

14:00
Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

13:30
Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

13:00
Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

12:40
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

12:20
1
Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

11:30
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

12:00
Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

10:30
La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

11:00
La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

10:00
Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

09:30
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

24/12
1
Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

24/12
Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

24/12
La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

24/12
Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

24/12
Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

24/12

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 1
Ghana Ghana 0-1 Angola Angola
Algérie Algérie 2-0 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 1-0 Guinée Guinée
Afrique du Sud Afrique du Sud 2-2 Ouganda Ouganda
Sierra-Léone Sierra-Léone 0-0 Tchad Tchad
Togo Togo 1-1 Liberia Liberia
Mali Mali 1-1 Mozambique Mozambique
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2-0 Zambie Zambie
Sénégal Sénégal 1-1 Burkina Faso Burkina Faso
Egypte Egypte 3-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Mauritanie Mauritanie 1-0 Botswana Botswana
Cameroun Cameroun 1-0 Namibie Namibie
Mali Mali 1-1 Zambie Zambie
Afrique du Sud Afrique du Sud 2-1 Angola Angola
Sénégal Sénégal 3-0 Botswana Botswana
Nigéria Nigéria 2-1 Tanzanie Tanzanie
Tunisie Tunisie 3-1 Ouganda Ouganda
Burkina Faso Burkina Faso 2-1 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Mozambique Mozambique
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved