📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

Pep Guardiola a prévenu les joueurs de Manchester City qu'il serait intransigeant concernant les kilos en trop après les fêtes. Erling Haaland a décidé de le rassurer à sa façon.

Les fêtes, quand on est joueur de football, sont un moment qu'il faut gérer avec professionnalisme - d'autant plus dans les championnats qui ne prennent pas de véritable break à Noël, comme le nôtre ou celui d'Angleterre.

Pep Guardiola avait donc été très clair : pas question que les joueurs de Manchester City abusent de dinde de Noël. "Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler. Imaginez qu’un joueur soit en parfaite condition physique, mais qu’il revienne avec trois kilos en plus. Il restera à Manchester. Il ne se rendra pas à Nottingham Forest", prévenait-il.

Erling Haaland pèse 94,4kg

Le technicien catalan sera rassuré : il ne devrait a priori pas se déplacer à Nottingham Forest ce samedi sans Erling Haaland. L'attaquant norvégien a posté une photo de lui sur la balance afin de prouver qu'il n'avait pas pris de poids.

On y voit le poids du joueur : 94,4 kilos, accompagnés d'un message de Haaland : "Tout va bien". C'est en effet un poids de forme assez classique pour un grand gaillard comme lui (1m95).

Espérons pour lui que Jérémy Doku n'ait pas abusé durant les fêtes et puisse donc également être de la partie pour le fameux Boxing Day de ce week-end !



