Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Luciano Valente était l'une des pistes prioritaires du RSC Anderlecht l'été dernier. Mais le milieu de terrain néerlandais a préféré rester au pays.

Le RSC Anderlecht se cherchait un milieu de terrain axial l'été dernier, et avait jeté son dévolu pendant un certain temps sur Luciano Valente (22 ans), qui évoluait alors au FC Groningue. Mais ce dernier a finalement privilégié Feyenoord, où il a signé dès début juillet contre 6,7 millions d'euros.

La raison de ce choix était claire : Valente préférait rester un peu plus longtemps aux Pays-Bas. Signer à Feyenoord lui permettait de passer un cap sur le plan sportif, sans pour autant perdre ses repères en Eredivisie.

Feyenoord plutôt qu'Anderlecht, le bon choix

"Pour mon développement, ça me semblait mieux de rester aux Pays-Bas", explique Luciano Valente dans les colonnes du Dagblad van het Noorden. Il a donc refusé, entre autres, l'offre du RSC Anderlecht, qui s'est finalement tourné vers Enric Llansana.

"Feyenoord était le club où je me voyais jouer. Ce club me va bien. La culture à Feyenoord ressemble à celle de Groningue, et cela vaut aussi pour les supporters et l'ambiance au Kuip, qui me rappelle celle de l'Euroborg", détaille le médian.

"Au moment de faire mon choix, j'ai suivi mon instinct. C'est agréable d'avoir par la suite confirmation que cet instinct était le bon", se réjouit Valente. Avec 26 matchs pour 5 passes décisives à Rotterdam, il s'est en effet idéalement adapté.