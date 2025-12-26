Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

C'est le grand jour pour Nicky Hayen : l'ex-coach de Bruges retrouve ses anciennes couleurs quelques semaines après avoir été licencié. Mais il a aussi devant lui un premier mercato hivernal en tant que coach de Genk.

Le Racing Genk vit une saison mi-figue mi-raisin. Le premier objectif de Nicky Hayen est simple : sécuriser la place des Limbourgeois dans le top 6 et disputer les Champions Playoffs. Thorsten Fink a fait les frais d'un début de saison raté, Genk étant à 2 points du top 6 au moment d'entamer le dernier match de l'année.

Cette semaine, Hayen a donné sa première conférence de presse en tant que coach du Racing et a notamment évoqué le mercato à venir : Genk a-t-il besoin de renforts pour viser les tickets européens cette saison ?

Aucun renfort cet hiver pour Genk ?

"L'idée est d'abord d'analyser correctement ce que nous avons déjà chez nous. Cette saison, il y a eu une douzaine de blessures, le groupe n'a jamais été au complet. Maintenant que presque tout le monde est de retour, cela offre déjà des possibilités supplémentaires", relativise d'abord le nouvel entraîneur genkois à ce sujet.

"Nous verrons ce qui est possible car en janvier, c'est toujours un marché difficile. Il est possible que personne ne vienne", estime Hayen.

Reste aussi à voir si personne ne partira : on le sait, des joueurs comme Konstantinos Karetsas, Zakaria El Ouahdi ou encore Hyeon-Gyu Oh sont très courtisés...