Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est le grand jour pour Nicky Hayen : l'ex-coach de Bruges retrouve ses anciennes couleurs quelques semaines après avoir été licencié. Mais il a aussi devant lui un premier mercato hivernal en tant que coach de Genk.

Le Racing Genk vit une saison mi-figue mi-raisin. Le premier objectif de Nicky Hayen est simple : sécuriser la place des Limbourgeois dans le top 6 et disputer les Champions Playoffs. Thorsten Fink a fait les frais d'un début de saison raté, Genk étant à 2 points du top 6 au moment d'entamer le dernier match de l'année.

Cette semaine, Hayen a donné sa première conférence de presse en tant que coach du Racing et a notamment évoqué le mercato à venir : Genk a-t-il besoin de renforts pour viser les tickets européens cette saison ? 

Aucun renfort cet hiver pour Genk ? 

"L'idée est d'abord d'analyser correctement ce que nous avons déjà chez nous. Cette saison, il y a eu une douzaine de blessures, le groupe n'a jamais été au complet. Maintenant que presque tout le monde est de retour, cela offre déjà des possibilités supplémentaires", relativise d'abord le nouvel entraîneur genkois à ce sujet.

"Nous verrons ce qui est possible car en janvier, c'est toujours un marché difficile. Il est possible que personne ne vienne", estime Hayen.

Lire aussi… Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier
Reste aussi à voir si personne ne partira : on le sait, des joueurs comme Konstantinos Karetsas, Zakaria El Ouahdi ou encore Hyeon-Gyu Oh sont très courtisés...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Nicky Hayen

Plus de news

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

21:40
Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

20:30
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Bornauw

07:00
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

06:00
Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

22:30
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

21:20
Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

21:00
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30
Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

20:00
Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

24/12
Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

19:00
De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

18:30
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

16:30
Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

15:30
"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

16:00
Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

14:30
Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

15:00
Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

14:00
Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

13:30
Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

13:00
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

12:00
Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

12:40
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

12:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved