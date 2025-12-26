"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

Le sélectionneur belge du Mali, Tom Saintfiet, n'est pas ravi de la décision prise par la CAF de disputer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans plutôt que tous les 2 ans. Selon lui, l'UEFA est derrière ce changement.

Le Mali, sélection dirigée par Tom Saintfiet, a mal débuté sa CAN avec un match nul (1-1) contre la Zambie. Ce vendredi soir, les Aigles sont déjà au pied du mur face au pays-hôte et grand favori de la compétition, le Maroc.

Il n'a cependant pas été question que de ce match lors de la conférence de presse d'avant-match. Tom Saintfiet s'est notamment exprimé sur la décision récente de la CAF de changer la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations : la CAN se disputera désormais tous les 4 ans plutôt que tous les 2 ans.

Saintfiet dénonce les "pressions de l'Europe"

Un choix qui ne plaît pas du tout à Saintfiet, connaisseur du continent puisqu'il a déjà dirigé 8 sélections africaines, menant notamment la Gambie en quarts de finale. "C'est la fierté du continent africain, et leur enlever pour ne la mettre que tous les quatre ans... Si la demande était venue d'Afrique, des joueurs ou même des fédérations africaines, je pourrais le comprendre", commence-t-il via beIN Sports.

🌍🏆 #CAN2025

🇲🇱 Tom Saintfiet dénonce le passage de la CAN à tous les quatre ans#beINCAN2025 #beINSPORTS pic.twitter.com/e0136yTBGq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 25, 2025

"Mais tout cela est imposé par les pontes du football européen, à l'UEFA, dans les cinq grands championnats. Ca rend ça très triste. L'Afrique est le plus grand continent du monde. Toutes les grandes stars en Europe sont africaines", regrette Saintfiet.





"Je pense que c'est un manque de respect de passer ça à quatre ans. Ca m'attriste vraiment. J'aurais aimé que l'amour pour l'Afrique gagne plutôt que la pression mise par l'Europe", conclut le sélectionneur du Mali, applaudi par quelques journalistes présents.