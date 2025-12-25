Tijjani Reijnders est arrivé l'été dernier à Manchester City, et suite au départ de Kevin De Bruyne, les comparaisons ont fleuri. Si le Néerlandais les trouve flatteuses, il s'en détache avec fermeté.

En juin dernier, Tijjani Reijnders (27 ans) signait à Manchester City en provenance de l'AC Milan contre une somme de plus de 50 millions d'euros. Le Néerlandais arrivait notamment pour compenser le départ de Kevin De Bruyne, en fin de contrat.

Les comparaisons ont été nombreuses dès son arrivée, mais Reijnders préfère s'en démarquer. Dans un entretien accordé à Voetbal International, le milieu de terrain de Manchester City s'est expliqué : "Après mes débuts, beaucoup d'analystes m'ont comparé à Kevin De Bruyne - c'est un grand compliment", reconnaît-il.

Reijnders explique son rôle

"Mais mon rôle, mes qualités sont différents. Manchester City me l'a dit dès le début et je l'ai dit moi-même à plusieurs reprises : je ne suis pas le nouveau De Bruyne. Je suis un milieu de terrain polyvalent mais je me vois plutôt comme un n°8, un box-to-box", explique Tijjani Reijnders.

"J'aime être impliqué dans la construction et la finition. Ma plus grande force est d'arriver souvent en position de marquer", ajoute-t-il. "Généralement, je me procure au moins deux grosses occasions par match. Je ne marque pas encore aussi souvent qu'à Milan, mais je me mets en position, c'est un début, et les buts vont arriver".



Cette saison, Tijjani Reijnders a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues pour Manchester City.