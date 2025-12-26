Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

L'année 2025 des Diables Rouges a été mouvementée, mais le bilan du sélectionneur Rudi Garcia est globalement positif. Certains, cependant, sont persuadés qu'il ne restera pas bien longtemps en poste.

L'année 2025 a commencé par un grand changement à la fédération : Rudi Garcia a succédé à Domenico Tedesco, limogé suite aux très mauvais résultats en Nations League notamment. Près d'un an plus tard, le Français présente un bilan assez positif : maintien en Nations League et qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Pourtant, le choix de Garcia, coach assez old-school et troisième sélectionneur étranger consécutif, en avait étonné plus d'un. Au nord du pays notamment, on sait que Garcia ne fait pas l'unanimité.

Rudi Garcia partira-t-il après la Coupe du Monde ?

"Je trouvais étrange qu'il n'ait pas choisi un entraîneur belge, alors qu'il y en avait sur le marché : Michel Preud'homme, Hein Vanhaezebrouck et Philippe Clement - qui était encore aux Rangers et a également été sondé", reconnaît Frank Boeckx dans HUMO.

"Garcia a atteint ses objectifs : maintien en Ligue des Nations et qualification pour la Coupe du Monde. Il est donc difficile de chercher déjà un successeur, même si Vanhaezebrouck est toujours disponible et Clement l'a été jusqu'à récemment. Après la Coupe du Monde, Garcia partira de toute façon", estime l'ancien gardien du RSC Anderlecht.



Pour Boeckx, c'est clair : Rudi Garcia est un "sélectionneur intérimaire". "Même s'il mène la Belgique en finale - ce qui n'arrivera pas", ajoute-t-il, le Français ne restera pas en poste.