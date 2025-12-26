Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mike Trésor est ressorti des placards à Burnley en cette fin d'année 2025. Un départ paraît probable, mais son entraineur n'écarte pas qu'il obtienne plus de temps de jeu à l'avenir chez les Clarets.

Mike Trésor a retrouvé les terrains en cette fin d'année. L'ancien Footballeur pro de l'année n'avait plus joué pour Burnley depuis septembre, et disputait là ses premières minutes de la saison en Premier League. Pas encore de quoi revoir le grand Trésor du KRC Genk, mais juste à temps... pour trouver une solution cet hiver, pensait-on.

Mais Scott Parker, l'entraîneur de Burnley (qu'on a connu au Club de Bruges par chez nous), n'a pas l'air de considérer que le Belge est condamné à un départ. En conférence de presse, il a évoqué le cas de son milieu de terrain créatif. 

Mike Trésor a une chance à Burnley 

"Mikey a vécu des moments très difficiles depuis qu'il est arrivé ici", reconnaît Parker. "Il a été malade, mais il est de retour désormais. Et il a été absolument superbe depuis le début de cette saison. Il a travaillé dur et est désormais en position de se battre avec le reste de l'équipe", assure l'ex-coach des Blauw & Zwart dans des propos relayés par le Burnley Express

Trésor est donc bel et bien "une option", confirme Scott Parker. Lors de ses deux montées au jeu, contre Fulham et Bournemouth, le Diable Rouge (2 caps) a montré par moments les qualités qu'on lui connaissait, même s'il n'a pu jouer que moins de dix minutes à chaque fois. 

Lire aussi… Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?
Quoi qu'il en soit, après une année 2025 lors de laquelle il a disputé moins de 90 minutes au total, 2026 semble promettre de meilleurs moments pour l'un des plus grands talents passés par la Pro League ces dernières saisons. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Burnley - Everton en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (27/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Everton
Burnley
Mike Trésor Ndayishimiye

Plus de news

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

14:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

21:00
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00
La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

10:00
Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

08:00
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
1
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

22:30
Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

21:40
🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

21:20
Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

20:30
Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

20:00
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30
Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

19:00
De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

18:30
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 18
Manchester United Manchester United 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 27/12 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 27/12 Brighton Brighton
Brentford Brentford 27/12 Bournemouth Bournemouth
Burnley Burnley 27/12 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 27/12 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 27/12 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 27/12 Aston Villa Aston Villa
Sunderland Sunderland 28/12 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 28/12 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved