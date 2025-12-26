Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

Mike Trésor est ressorti des placards à Burnley en cette fin d'année 2025. Un départ paraît probable, mais son entraineur n'écarte pas qu'il obtienne plus de temps de jeu à l'avenir chez les Clarets.

Mike Trésor a retrouvé les terrains en cette fin d'année. L'ancien Footballeur pro de l'année n'avait plus joué pour Burnley depuis septembre, et disputait là ses premières minutes de la saison en Premier League. Pas encore de quoi revoir le grand Trésor du KRC Genk, mais juste à temps... pour trouver une solution cet hiver, pensait-on.

Mais Scott Parker, l'entraîneur de Burnley (qu'on a connu au Club de Bruges par chez nous), n'a pas l'air de considérer que le Belge est condamné à un départ. En conférence de presse, il a évoqué le cas de son milieu de terrain créatif.

Mike Trésor a une chance à Burnley

"Mikey a vécu des moments très difficiles depuis qu'il est arrivé ici", reconnaît Parker. "Il a été malade, mais il est de retour désormais. Et il a été absolument superbe depuis le début de cette saison. Il a travaillé dur et est désormais en position de se battre avec le reste de l'équipe", assure l'ex-coach des Blauw & Zwart dans des propos relayés par le Burnley Express.

Trésor est donc bel et bien "une option", confirme Scott Parker. Lors de ses deux montées au jeu, contre Fulham et Bournemouth, le Diable Rouge (2 caps) a montré par moments les qualités qu'on lui connaissait, même s'il n'a pu jouer que moins de dix minutes à chaque fois.

Quoi qu'il en soit, après une année 2025 lors de laquelle il a disputé moins de 90 minutes au total, 2026 semble promettre de meilleurs moments pour l'un des plus grands talents passés par la Pro League ces dernières saisons.