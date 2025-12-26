La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

Divock Origi est libre. Mais qui prendra le risque de tendre la main à l'ancien de Liverpool, qui a passé plusieurs années sans jouer ?

La carrière de Divock Origi a pris une tournure un peu triste depuis sa signature à l'AC Milan. Arrivé libre en 2022, le "supersub parfait" de Liverpool, véritable légende d'Anfield selon Jürgen Klopp, quitte San Siro trois ans plus tard en ayant disputé 36 matchs pour les Rossoneri - datant tous de la saison 2022-2023.

Par la suite, Origi sera envoyé un prêt à Nottingham Forest, où il vivra une saison désastreuse. Depuis ? Plus rien : le Diable Rouge sera renvoyé en Primavera, avant d'être totalement écarté par l'AC Milan. Payé rubis sur ongle, Divock Origi ne paraîtra pas pressé de relancer sa carrière.

Désormais libre, l'attaquant peut s'engager où il le souhaite... mais son dernier match officiel date du 21 avril 2024. Si son nom a pu circuler en Jupiler Pro League, reste à voir si un club osera lui tendre la main et sous quelles conditions.

Le Maccabi Tel Aviv, première rumeur pour Origi

En attendant les inévitables rumeurs belges, un premier club est en tout cas cité concernant Divock Origi. Selon le journaliste Aaron Dominguez, spécialiste du mercato, le Maccabi Tel Aviv aurait soumis une offre de contrat à l'ex-Red.

L'actuel 3e du championnat israélien se cherche un attaquant de pointe, et compte notamment dans ses rangs un ancien de Pro League en la personne de Yonas Malede (ex-Gand, ex-Malines). Est-ce une piste plausible ? Probablement, mais reste à voir si Origi considérerait l'idée d'aller jouer en Israël.



