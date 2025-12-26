Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard doit retrouver la victoire devant ses supporters pour sa dernière rencontre de l'année civile. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Le Standard aurait bien besoin de s'offrir à lui-même et à ses supporters un joli cadeau de Noël, afin de terminer l'année civile dans le top 6. Douzième force de la série à domicile, l'équipe liégeoise n'a plus gagné à Sclessin depuis fin octobre et cherchera à modifier cette statistique, ce vendredi soir contre Saint-Trond.

En l'absence de Matthieu Epolo, parti à la CAN, c'est toujours bien Lucas Pirard qui défendra les buts. Saint-Trond est une équipe dangereuse, et la défense à 5 de la semaine dernière devrait donc être reconduite, avec Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx, Ibrahim Karamoko et Tobias Mohr.

Le même 11 qu'à Dender, avec El Hankouri sur le banc ?

Au milieu de terrain, le retour de Marco Ilaimaharitra a fait beaucoup de bien. Le Malgache sera reconduit dans son rôle, au même titre que Casper Nielsen à ses côtés. Pour compléter l'entrejeu et alimenter l'aile gauche délaissée par Rafiki Saïd, parti à la CAN avec les Comores, Nayel Mehssatou est, comme la semaine dernière, attendu. En attaque, le duo Dennis Ayensa - Timothé Nkada l'est aussi.

Il s'agirait donc du même onze de base que la semaine dernière, ce qui serait presque une victoire en soi pour Vincent Euvrard, qui n'a pas pu assez souvent reconduire son équipe en première partie de saison. Sur le banc, on devrait par contre noter le retour de Mohammed El Hankouri, tandis que Léandre Kuavita est très incertain.

La composition probable du Standard contre Saint-Trond : Pirard - Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Karamoko, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen, Mehssatou - Ayensa, Nkada.

Lire aussi… Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Banc : Godfroid, Bolingoli, Assengue, Bates, Spoden, El Hankouri, Abid, Mitongo, Henry.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
STVV

Plus de news

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

08:00
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Bornauw

07:00
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

19:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

18:30
Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

22:30
Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

21:40
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

21:20
Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

20:30
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

12:00
Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

21:00
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30
Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

20:00
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

16:30
Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

13:30
Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

15:30
"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

16:00
Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

14:30
Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

15:00
Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

14:00
Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

13:00
Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

12:40
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

12:20
1
La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved