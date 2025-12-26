Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Le Standard doit retrouver la victoire devant ses supporters pour sa dernière rencontre de l'année civile. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Le Standard aurait bien besoin de s'offrir à lui-même et à ses supporters un joli cadeau de Noël, afin de terminer l'année civile dans le top 6. Douzième force de la série à domicile, l'équipe liégeoise n'a plus gagné à Sclessin depuis fin octobre et cherchera à modifier cette statistique, ce vendredi soir contre Saint-Trond.

En l'absence de Matthieu Epolo, parti à la CAN, c'est toujours bien Lucas Pirard qui défendra les buts. Saint-Trond est une équipe dangereuse, et la défense à 5 de la semaine dernière devrait donc être reconduite, avec Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx, Ibrahim Karamoko et Tobias Mohr.

Le même 11 qu'à Dender, avec El Hankouri sur le banc ?

Au milieu de terrain, le retour de Marco Ilaimaharitra a fait beaucoup de bien. Le Malgache sera reconduit dans son rôle, au même titre que Casper Nielsen à ses côtés. Pour compléter l'entrejeu et alimenter l'aile gauche délaissée par Rafiki Saïd, parti à la CAN avec les Comores, Nayel Mehssatou est, comme la semaine dernière, attendu. En attaque, le duo Dennis Ayensa - Timothé Nkada l'est aussi.

Il s'agirait donc du même onze de base que la semaine dernière, ce qui serait presque une victoire en soi pour Vincent Euvrard, qui n'a pas pu assez souvent reconduire son équipe en première partie de saison. Sur le banc, on devrait par contre noter le retour de Mohammed El Hankouri, tandis que Léandre Kuavita est très incertain.

La composition probable du Standard contre Saint-Trond : Pirard - Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Karamoko, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen, Mehssatou - Ayensa, Nkada.



Banc : Godfroid, Bolingoli, Assengue, Bates, Spoden, El Hankouri, Abid, Mitongo, Henry.