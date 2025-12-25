Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

L'Olympic Charleroi n'a pas payé tous les salaires du mois de novembre, accumule des dettes et s'enfonce sportivement.

L'Olympic Charleroi n'a pas réussi à payer entièrement et à temps les salaires de novembre. Des joueurs comme Thierno Diallo, Raphaël Eyongo et Mohamed Cissé n'auraient pas reçu tout l'argent qui leur est dû. Il y a des doutes sur les paiements concernant Kenny Kima Beyissa et l'ancien entraîneur, Arnauld Mercier.

En plus des retards de salaires, d'autres dettes sont apparues. Par exemple, le loyer du stade et certains prêts de joueurs vers La Louvière n'ont pas été payés à temps, ce qui rend la situation financière plus compliquée.

Olympic Charleroi n'arrive plus à payer

Le club doit retirer deux joueurs de plus de 21 ans de sa liste officielle. Ce qui limite les possibilités du staff technique de renforcer l’équipe, alors que les résultats sont inquiétants.

Sur le plan sportif, la situation n’est pas meilleure. Promu cette saison, l'Olympic Charleroi n’a récolté que 12 points sur 54 possibles en Challenger Pro League et occupe l’avant-dernière place.



La combinaison des problèmes financiers et sportifs rend cette fin d’année très compliquée pour le club. Le club devra réagir, autant sur le plan administratif que sportif.