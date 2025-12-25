Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise
Photo: © photonews
Deviens fan de Olympic Charleroi! 75

L'Olympic Charleroi n'a pas payé tous les salaires du mois de novembre, accumule des dettes et s'enfonce sportivement.

L'Olympic Charleroi n'a pas réussi à payer entièrement et à temps les salaires de novembre. Des joueurs comme Thierno Diallo, Raphaël Eyongo et Mohamed Cissé n'auraient pas reçu tout l'argent qui leur est dû. Il y a des doutes sur les paiements concernant Kenny Kima Beyissa et l'ancien entraîneur, Arnauld Mercier.

En plus des retards de salaires, d'autres dettes sont apparues. Par exemple, le loyer du stade et certains prêts de joueurs vers La Louvière n'ont pas été payés à temps, ce qui rend la situation financière plus compliquée.

Olympic Charleroi n'arrive plus à payer

Le club doit retirer deux joueurs de plus de 21 ans de sa liste officielle. Ce qui limite les possibilités du staff technique de renforcer l’équipe, alors que les résultats sont inquiétants.

Sur le plan sportif, la situation n’est pas meilleure. Promu cette saison, l'Olympic Charleroi n’a récolté que 12 points sur 54 possibles en Challenger Pro League et occupe l’avant-dernière place.


La combinaison des problèmes financiers et sportifs rend cette fin d’année très compliquée pour le club. Le club devra réagir, autant sur le plan administratif que sportif.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Kotto - Vanhamel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Kotto - Vanhamel

18:00
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

16:30
"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

16:00
Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

15:30
Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

15:00
Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

14:30
Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

14:00
Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

13:30
Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

13:00
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

12:20
1
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

12:00
Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

11:30
Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

10:30
La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

11:00
La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

10:00
Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

09:30
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

21:00
1
Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

20:30
Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

20:00
Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

18:30
La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

19:00
Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

24/12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/12: Avilla

24/12
Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

Superbe coup de Zulte Waregem qui prolonge l'une des sensations de Jupiler Pro League

24/12
Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

Une piste pourrait échapper à l'Antwerp pour cet hiver

24/12
Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"

Au Standard, Lucas Pirard vivra son rêve pour Noël : "J'essaye de m'imaginer"

24/12
De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

De La Gantoise... à la FIFA : Arnar Vidarsson a retrouvé un poste surprenant

24/12
Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

Lommel perd un "club frère" : le City Football Group va se séparer d'une filiale

24/12
Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

Besnik Hasi surprend : un grand talent de 16 ans ira en stage hivernal avec le RSC Anderlecht

24/12
Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

Il était l'un des Anderlechtois les mieux cotés, mais est à la peine : "On le reverra à son meilleur niveau"

24/12
1
"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

24/12
Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

Champion avec l'Antwerp, il pourrait revenir au Bosuil... mais a déjà conclu un accord ailleurs

24/12
Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

Durée d'absence confirmée : Anderlecht donne des nouvelles de Mario Stroeykens et Ilay Camara

24/12

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved