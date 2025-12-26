"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

Rik De Mil a quitté le Sporting Charleroi en cours de saison, direction La Gantoise. Un choix que ses joueurs ont compris.

Mehdi Bayat l'avait reconnu après le départ de Rik De Mil : dans les couloirs du Mambourg, on était conscient de vivre avec "une épée de Damoclès au-dessus de la tête" concernant l'entraîneur du Sporting Charleroi. À chaque fois qu'un grand club belge cherchait un coach, le nom de De Mil revenait sur la table.

Ce n'était donc pas vraiment une surprise de voir De Mil partir pour Gand, où il habite, quand les Buffalos lui ont proposé de devenir le successeur d'Ivan Leko. Du côté des joueurs, on savait bien que ce jour pouvait arriver.

De Mil avait montré sa déception

"Quand il n'a pas été à l'Union, il a été déçu et il nous l'a montré", révèle Antoine Bernier dans une interview accordée à nos confrères de Sudpresse. "Mais je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact sur nos prestations. Cela jouait peut-être dans les têtes".

Depuis le départ de Rik De Mil, le Sporting preste bien, même si les résultats ne suivent pas, avec un 2/6 contre l'Union et Genk. "On se doutait qu'il serait sollicité par Gand, car c'est l'un des meilleurs coachs de Belgique. Il est venu nous dire au revoir et une heure après, nous avions entraînement. En tant que joueurs, on ne doit pas juger", estime Bernier.

Selon son coéquipier Antoine Colassin, également interviewé, la nomination de Hans Cornelis a eu un impact positif. "Il y avait de l'intensité, tout le monde a réagi directement et on l'a vu dans le match qui a suivi", se réjouit l'attaquant des Zèbres.