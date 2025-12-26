Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Photo: © photonews

Avant de quitter Charleroi pour La Gantoise, Rik De Mil avait déjà suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Une situation qui a animé les discussions dans le vestiaire carolo, comme l'a confié Antoine Colassin.

Ces derniers mois, Rik De Mil a été associé à plusieurs clubs, parmi lesquels Antwerp et l’Union Saint‑Gilloise. Mais c’est finalement La Gantoise qui s’est présentée après le départ d’Ivan Leko vers le Club de Bruges et qui a décroché la mise. Le sujet a clairement animé les discussions dans le vestiaire de Charleroi.

"Nous en parlions entre nous. Son transfert avorté vers l’Union Saint‑Gilloise revenait souvent dans les conversations, mais nous devons rester professionnels et continuer notre travail, comme avec un nouvel entraîneur", confie Antoine Colassin à La Capitale.

Depuis deux semaines, c’est Hans Cornelis qui dirige le groupe. Colassin décrit son approche comme plus intense et plus structurée. "Son empreinte ? Des entraînements plus courts mais plus intenses. Sa nomination a eu un effet positif. Lors de la semaine d’entraînement précédant le match contre l’Union, l’intensité était très élevée, chacun a réagi immédiatement, et cela s’est vu lors du match suivant."

Antoine Colassin estime que Hans Cornelis a droit à sa chance à Charleroi

Quant à l’avenir de l’encadrement technique, il sera clarifié après la rencontre contre Anderlecht (ce vendredi 20h45) moment où l’on saura si Cornelis poursuivra sa mission en tant qu’entraîneur principal. Colassin se tient toutefois à l’écart de cette décision : "Ce n’est pas vraiment à nous de juger si Hans Cornelis possède les qualités pour être entraîneur principal."

Il conclut en élargissant la perspective sur les opportunités offertes au sein du club : "Je pense que c’est un entraîneur en devenir et que chacun a droit à sa chance. En tant que groupe, nous devons donner le maximum pour lui offrir les meilleures conditions de réussite."

