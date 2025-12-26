Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Bornauw

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bornauw

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Sebastiaan Bornauw vit une saison très difficile à Leeds United. Il a mis de longs mois avant de faire ses débuts en Premier League, et ne semble pas vu comme une solution par son coach. (Lire la suite)