"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

Le Standard est actuellement dans le top 6, avec deux points d'avance sur le KRC Genk qui reçoit Bruges ce vendredi. Les Rouches peuvent donc faire la bonne affaire.

Et si le Standard terminait l'année solidement installé dans le top 6 ? Le scénario n'est pas si improbable. Les Rouches reçoivent Saint-Trond dans un Sclessin comble et pourraient bien mettre Genk à distance, si les Limbourgeois ne parviennent pas à battre Bruges ce vendredi.

Pourtant, tout le monde n'est pas persuadé que le Standard soit à sa place dans le top 6. "Les joueurs eux-mêmes se posent la question", pointe Frank Boeckx dans son analyse de fin d'année pour le média HUMO. "Ibe Hautekiet a dit qu'ils ne savaient pas eux-mêmes comment ils s'étaient retrouvés là et qu'ils avaient joué un très mauvais match (contre Dender)".

Le Standard peut-il battre Saint-Trond ?

La courte victoire du Matricule 16 à Dender n'a en effet pas impressionné. "Ils ont marqué un but dans les premiers instants du match, puis on n'a plus rien vu. Ils ont eu du mal face à la lanterne rouge, qui n'a pas réussi à se montrer dangereuse avant la 94e", souligne Boeckx.

Face à STVV, il faudra donc montrer autre chose, estime l'ancien gardien de but d'Anderlecht. "Saint-Trond est favori. Ils ne pourront pas jouer comme ça face aux Canaris, qui ont les qualités pour en profiter. D'autant qu'ils n'ont pas de soucis en déplacement, au contraire d'autres équipes".

Frank Boeckx reconnaît toutefois des qualités aux Liégeois : "C'est une équipe qui a du caractère et qui sait garder une courte avance, ils n'encaissent pas beaucoup. C'est bien sûr une force, même si ça n'est pas toujours très agréable à regarder".