De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

Wilguens Paugain fait partie des joueurs de Jupiler Pro League qui devraient disputer la Coupe du Monde l'été prochain. Le latéral de Zulte Waregem s'apprête à vivre un rêve avec Haïti.

Si l'on vous demande de citer 5, voire 10 joueurs de D1A qui iront à la Coupe du Monde en juin prochain avec leur sélection, penseriez-vous à nommer Wilguens Paugain ? Le défenseur latéral de Zulte Waregem a pourtant très probablement réservé son été, même si ses dernières caps avec Haïti datent de juin dernier et de la Gold Cup.

Interviewé par Foot Mercato, Paugain est revenu sur son parcours compliqué. Formé à Nancy (il était d'ailleurs international français U18), il est passé par Chypre et la Lettonie avant de se mettre en évidence du côté de l'Autriche, à St Pölten (D2).

Du banc à l'assist lors du match du titre pour Zulte Waregem

"Après seulement six mois, trois jours avant la fin du mercato hivernal, le directeur sportif de Zulte, en Belgique, m’a contacté directement sur WhatsApp pour demander le numéro de mon agent. Au départ, je pensais que c’était pour la saison suivante", raconte Wilguens Paugain.

Mais le transfert se fera dès cet hiver 2025, en prêt d'abord, avant de signer pour de bon au Gaverbeek l'été dernier. Malgré une adaptation difficile, Paugain obtient sa chance de la part de Sven Vandenbroeck... lors du match décisif.

"À deux matchs de la fin, une victoire nous assurait la montée, mais nous avons perdu. Le coach m’a fait entrer trente minutes. Lors du dernier match, le plus important pour le club (...) le coach m’a titularisé", se rappelle Paugain. Ce match, c'est celui du titre... et le latéral haïtien délivre une passe décisive.





Désormais titulaire en Jupiler Pro League, Paugain n'a qu'une idée en tête : participer à la Coupe du Monde 2026 avec Haïti, lui qui n'a étrangement plus été appelé lors des qualifications. "Je sais que mon nom circule", assure-t-il. "Si tout se passe bien, je participerai à la Coupe du Monde. Pour quelqu'un comme moi, c'est une opportunité énorme".