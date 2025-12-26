L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

Aleksandar Stankovic est rapidement devenu un joueur clé au Club de Bruges. Sa brillante année 2025 ne passe pas inaperçue, y compris, bien sûr, à l'Inter Milan.

Aleksandar Stankovic (20 ans) était l'une des recrues phares de Bruges l'été dernier : les Blauw & Zwart ont dépensé 9,5 millions d'euros pour s'offrir le grand talent de l'Inter Milan, et ne le regrettent absolument pas.

Le milieu de terrain serbe est en effet un titulaire important au Club, avec 29 matchs disputés toutes compétitions confondues et 15 titularisations en Jupiler Pro League. De quoi lui attirer beaucoup d'intérêt chez les plus grands clubs d'Europe.

Stankovic à l'Inter dès l'été prochain ?

Problème : l'Inter Milan a intégré une clause de rachat exclusive lors de son transfert. Ainsi, Arsenal, qui s'intéresse de près à Stankovic, risque bien de s'incliner devant le club formateur du Serbe.

Selon le média L'Interista, le plan de l'Inter Milan est en effet très clair : au vu de l'excellente saison de Stankovic, qui confirme tout le bien que le club en pensait, la clause de rachat devrait être activée en fin de saison prochaine.



L'Inter a deux options : rapatrier Aleksandar Stankovic dès l'été prochain, ce qui coûterait 23 millions d'euros, ou le faire un an plus tard, en juin 2027, contre 27 millions d'euros. La clause de rachat expirera si les Nerazzurri ne l'ont pas activée après deux ans.