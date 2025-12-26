Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Warleson pourrait bien finir l'année 2025 en tant que titulaire du Cercle de Bruges. Ce n'était pas une évidence après des mois passés sur le banc mais le Brésilien n'a jamais douté.

Le "cas" Warleson est un mystère. Longtemps considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat, capable d'écoeurer à lui seul les attaquants des plus grands clubs du pays, le spectaculaire brésilien a perdu cette saison sa place de n°1 au profit de Maxime Delanghe.

Une grave blessure au genou avait tenu Warleson éloigné des terrains pendant de longs mois la saison passée, mais Delanghe a gardé préséance même une fois son concurrent revenu dans le coup. Lors de la 19e journée, cependant, Warleson était de retour.

Warleson relativise 

Il devrait en être de même ce week-end face à l'Union Saint-Gilloise. "Une surprise ? Non, pas vraiment, car j'ai toujours continué à travailler et je suis resté professionnel", estime Warleson dans des propos relayés par le Nieuwsblad

"J'ai toujours été là pour aider l'équipe, c'est dans mon caractère de travailler dur. Mais c'est le cas de tout le monde au Cercle", affirme le Brésilien de 29 ans. Dans tous les cas, avoir été n°2 jusqu'ici ne lui a pas posé problème.


"Une période difficile ? Pas vraiment. Quand tu donnes tout, tu peux te regarder dans le miroir le soir et rentrer chez toi détendu", relativise Warleson, qui espérera certainement vivre une année 2026 plus simple sur le plan sportif, toutefois. 

Suis Cercle de Bruges - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 16:00.

