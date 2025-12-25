Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges


Sam De Grand vit en Belgique depuis tout petit, mais son choix est clair : il veut jouer pour les Pays-Bas et non les Diables Rouges.

Quatre semaines après sa naissance, les parents de Sam De Grand ont quitté les Pays-Bas pour s'installer en Belgique. Il a fait toute sa formation à OHL, à Anderlecht et au Racing Genk et il joue aujourd'hui à Lommel.

La fédération belge s'est vite intéressée à lui, mais Sam n'a pas changé d'avis. "On m'a contacté plusieurs fois pour jouer avec la Belgique, mais j'ai toujours refusé", répète-t-il.

"Je n'avais qu'un seul objectif : jouer pour les Pays-Bas", poursuit De Grand. "Toute ma famille est néerlandaise et je veux qu'ils soient fiers de moi. J'ai grandi comme un Néerlandais, mais en Belgique."

Sam De Grand veut les Pays-Bas

Sa persévérance a fini par payer. En octobre, il a été appelé avec les Espoirs néerlandais et a été rappelé un mois plus tard. "Je pense que j'ai montré ce que je valais", dit-il avec satisfaction.


Le sélectionneur Michael Reiziger l'a même comparé à Daley Blind. "Au niveau du placement sur le terrain, j'étais souvent au-dessus des autres. C'est pour ça que je me sens plus comme un joueur néerlandais que belge."

