"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce vendredi, Lucas Pirard disputera son premier match à Sclessin sous les couleurs du Standard. Le gardien de 30 ans a souvent été cantonné à un rôle de numéro 2 et a rarement eu l'occasion de s'exprimer au cours de sa carrière.

Neuf années après son départ pour Saint-Trond, Lucas Pirard a fait son retour au Standard cet été, pour épauler et concurrencer Matthieu Epolo après la retraite sportive de Laurent Henkinet. Un rôle de numéro 2 qu'il a très souvent connu, que ce soit à Courtrai, Beveren ou à l'Union Saint-Gilloise, car à 30 ans et après une bonne dizaine d'années chez les professionnels, il ne compte "que" 133 matchs disputés.

"Le statut de numéro 2 m'a souvent embêté. C'est à Saint-Trond que j'ai le plus joué, et quand je suis parti, ça a toujours été difficile de trouver une place de numéro 1. C'est compliqué, mais ça forge, et quand on fait appel à moi, je fais mon travail", a-t-il déclaré en conférence de presse cette semaine avant la réception de Saint-Trond, le club qui l'a lancé dans l'élite.

"Oui, j'ai pensé à descendre d'un cran pour reprendre du temps de jeu. Mais j'ai souvent eu des possibilités en D1, et je voulais rester en D1 en me disant que je pourrais avoir une place de numéro 1 un jour. Je me suis toujours battu comme si j'allais jouer, c'est mon but. Et quand je suis bon, Matthieu (Epolo) va mieux aussi et c'est donnant-donnant", a-t-il assuré.

Lucas Pirard aurait déjà pu revenir au Standard il y a 12 mois

Contacté par Marc Wilmots cet été, Lucas Pirard aurait déjà pu revenir... la saison dernière, alors que l'ancienne direction était toujours en place. Après la reprise du club, il ne pensait plus être toujours sur les radars du club, mais il a reçu un surprenant appel en fin de saison dernière.

"J'aurais déjà pu venir en janvier dernier. Ce n'est pas passé, Courtrai ne voulait pas. Il y a eu de nouveaux contacts aux alentours du mois de mars pour venir au début de la saison, puis il y a eu une nouvelle direction quelque temps après."

Lire aussi… Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

"Dans ma tête, c'était fini. J'ai exploré d'autres pistes, et du jour au lendemain, j'ai reçu un coup de fil me proposant de revenir. Mon but était de revenir, pour ma famille et mes enfants qui sont ici. Je sentais aussi qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas accompli", a conclu Lucas Pirard, qui disputera, ce vendredi, son premier match à Sclessin sous les couleurs du Standard. Un véritable rêve de Noël.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
STVV
Lucas Pirard

Plus de news

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

06:00
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00
Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

10:30
La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

10:00
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

08:00
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
1
Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

19:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

18:30
Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

22:30
Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

21:40
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

21:20
Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

20:30
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

25/12
Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

21:00
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 2-3 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved