"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

Ce vendredi, Lucas Pirard disputera son premier match à Sclessin sous les couleurs du Standard. Le gardien de 30 ans a souvent été cantonné à un rôle de numéro 2 et a rarement eu l'occasion de s'exprimer au cours de sa carrière.

Neuf années après son départ pour Saint-Trond, Lucas Pirard a fait son retour au Standard cet été, pour épauler et concurrencer Matthieu Epolo après la retraite sportive de Laurent Henkinet. Un rôle de numéro 2 qu'il a très souvent connu, que ce soit à Courtrai, Beveren ou à l'Union Saint-Gilloise, car à 30 ans et après une bonne dizaine d'années chez les professionnels, il ne compte "que" 133 matchs disputés.

"Le statut de numéro 2 m'a souvent embêté. C'est à Saint-Trond que j'ai le plus joué, et quand je suis parti, ça a toujours été difficile de trouver une place de numéro 1. C'est compliqué, mais ça forge, et quand on fait appel à moi, je fais mon travail", a-t-il déclaré en conférence de presse cette semaine avant la réception de Saint-Trond, le club qui l'a lancé dans l'élite.

"Oui, j'ai pensé à descendre d'un cran pour reprendre du temps de jeu. Mais j'ai souvent eu des possibilités en D1, et je voulais rester en D1 en me disant que je pourrais avoir une place de numéro 1 un jour. Je me suis toujours battu comme si j'allais jouer, c'est mon but. Et quand je suis bon, Matthieu (Epolo) va mieux aussi et c'est donnant-donnant", a-t-il assuré.

Lucas Pirard aurait déjà pu revenir au Standard il y a 12 mois

Contacté par Marc Wilmots cet été, Lucas Pirard aurait déjà pu revenir... la saison dernière, alors que l'ancienne direction était toujours en place. Après la reprise du club, il ne pensait plus être toujours sur les radars du club, mais il a reçu un surprenant appel en fin de saison dernière.

"J'aurais déjà pu venir en janvier dernier. Ce n'est pas passé, Courtrai ne voulait pas. Il y a eu de nouveaux contacts aux alentours du mois de mars pour venir au début de la saison, puis il y a eu une nouvelle direction quelque temps après."



"Dans ma tête, c'était fini. J'ai exploré d'autres pistes, et du jour au lendemain, j'ai reçu un coup de fil me proposant de revenir. Mon but était de revenir, pour ma famille et mes enfants qui sont ici. Je sentais aussi qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas accompli", a conclu Lucas Pirard, qui disputera, ce vendredi, son premier match à Sclessin sous les couleurs du Standard. Un véritable rêve de Noël.