Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges s'attend à perdre Joel Ordoñez à court terme, et ce mercato hivernal pourrait bien être le moment où le défenseur équatorien met les voiles. Il aurait fait son choix.

Voilà plusieurs mercatos maintenant que le dossier Joel Ordoñez revient sur la table. Le défenseur équatorien est l'un des joueurs les mieux cotés du noyau du Club de Bruges, qui espère en tirer environ 30 millions d'euros - une somme qui avait notamment fait fuir l'Olympique de Marseille l'été dernier.

Cet hiver, les discussions devraient reprendre concernant Ordoñez, qui était également très suivi en Angleterre. Deux clubs étaient cités : Chelsea et Liverpool. La saison 2025-2026 très réussie du défenseur central brugeois (22 matchs toutes compétitions confondues) n'a pas tiédi cet intérêt.

Joel Ordoñez vers Liverpool ? 

Selon BOLA VIP, un média sud-américain, Joel Ordoñez lui-même aurait fait son choix. L'Equatorien de 21 ans aurait décidé de donner préséance à Liverpool en vue d'un transfert hivernal. Les discussions devraient donc commencer dès ce mois de janvier.

Liverpool, Chelsea mais aussi Arsenal s'intéressent à Ordoñez depuis le mercato hivernal précédent déjà. Depuis, la valeur du joueur est restée stable, évaluée aux alentours des 28 millions d'euros par Transfermarkt.

Lire aussi… Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle
Joel Ordoñez avait rejoint le Club de Bruges en 2022 en provenance d'Independiente contre 3,9 millions d'euros. Un énorme investissement pour un joueur qui débarquait d'Equateur, mais les recruteurs brugeois ont eu le nez fin. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (26/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Joel Ordonez

Plus de news

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

20:30
Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

22:30
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

21:20
Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

21:00
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30
Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

Un match du groupe des Diables qui fait toujours polémique : "Nous sommes déterminés à l'empêcher"

20:00
Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

Il faut rectifier le tir : l'anomalie statistique qui pourrait priver le Standard du top 6

19:00
De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

De Preud'Homme à Kawahsima : Matthieu Epolo classe à l'aveugle les anciens gardiens du Standard

18:30
De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

18:00
Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

Trois points d'avance sur le Standard, suffisant pour une grande première ? "Nous le méritons"

17:30
"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

"Tu as les fesses qui font bravo" : l'anecdote marquante sur le premier contrat d'Axel Witsel au Standard

17:00
Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

Une amende à 1,5 million pour un joueur fantôme, les résumés DAZN pour scouter : le RWDM dans de sales draps

16:30
Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

Charleroi à Anderlecht pour une première depuis le mois d'août : les plans d'Hans Cornelis

15:30
"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

"Les dictatures, c'est terminé" : Rudi Garcia marche-t-il désormais sur des œufs ?

16:00
Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

Besnik Hasi change son fusil d'épaule : "Il commencera probablement contre Charleroi"

14:30
Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

15:00
Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

Des arrivées et des départs à prévoir pour l'Union cet hiver ? La réponse de David Hubert

14:00
Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

Un attaquant du Standard aurait pu passer chez les Mauves : "J'ai reçu un appel de Vincent Kompany"

13:30
Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

Qui est Joshua Nga Kana, le prodige de 16 ans qui fascine Besnik Hasi ?

13:00
Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

12:00
Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

Salaires impayés et chaos financier : un club professionnel wallon au bord de la crise

12:40
Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

Courtisé par l'Union belge, un talent formé en Belgique dit non aux Diables Rouges

12:20
1
La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

La révélation d'Anderlecht se livre : "Il m'est arrivé de pleurer dans mon appartement"

11:00
Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

24/12
Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

Écarté juste avant la CAN, Marc Brys assiste de loin au succès du Cameroun

11:30
Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

Énorme choc pour l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco : son président interpellé

10:30
Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

Besnik Hasi est très clair concernant le mercato hivernal d'Anderlecht

09:30
La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

La meilleure nouvelle pour Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ? Naples passe à l'action

10:00
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël

24/12
1
Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

Une ancienne star mondiale et ex-collègue démolit le patron de la FIFA : "Irresponsable !"

24/12
La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

La réponse inattendue de Noah Sadiki quand un journaliste lui demande son secret

24/12
Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

Les connexions de Textor de retour ? L'OL suivrait... un joueur du RWDM

24/12
Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

Les joueurs d'Anderlecht ne devront pas abuser de dinde de Noël : le club sera intransigeant

24/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved