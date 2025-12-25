Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Le Club de Bruges s'attend à perdre Joel Ordoñez à court terme, et ce mercato hivernal pourrait bien être le moment où le défenseur équatorien met les voiles. Il aurait fait son choix.

Voilà plusieurs mercatos maintenant que le dossier Joel Ordoñez revient sur la table. Le défenseur équatorien est l'un des joueurs les mieux cotés du noyau du Club de Bruges, qui espère en tirer environ 30 millions d'euros - une somme qui avait notamment fait fuir l'Olympique de Marseille l'été dernier.

Cet hiver, les discussions devraient reprendre concernant Ordoñez, qui était également très suivi en Angleterre. Deux clubs étaient cités : Chelsea et Liverpool. La saison 2025-2026 très réussie du défenseur central brugeois (22 matchs toutes compétitions confondues) n'a pas tiédi cet intérêt.

Joel Ordoñez vers Liverpool ?

Selon BOLA VIP, un média sud-américain, Joel Ordoñez lui-même aurait fait son choix. L'Equatorien de 21 ans aurait décidé de donner préséance à Liverpool en vue d'un transfert hivernal. Les discussions devraient donc commencer dès ce mois de janvier.

Liverpool, Chelsea mais aussi Arsenal s'intéressent à Ordoñez depuis le mercato hivernal précédent déjà. Depuis, la valeur du joueur est restée stable, évaluée aux alentours des 28 millions d'euros par Transfermarkt.

Joel Ordoñez avait rejoint le Club de Bruges en 2022 en provenance d'Independiente contre 3,9 millions d'euros. Un énorme investissement pour un joueur qui débarquait d'Equateur, mais les recruteurs brugeois ont eu le nez fin.