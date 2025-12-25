🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire

🎥 Quand une ancienne sensation de Pro League sauve la vie d'un adversaire
Photo: © photonews
Le geste instinctif de Luka Vuskovic a probablement sauvé la vie de son adversaire lors du match entre Hambourg et Francfort le week-end dernier.

Luka Vuskovic (18 ans) a fait sensation la saison passée en Jupiler Pro League. Le jeune défenseur central croate était prêté à Westerlo après avoir signé à Tottenham, et on a rapidement compris pourquoi les Spurs avaient jeté leur dévolu sur lui. 

Vuskovic s'imposait en effet comme l'un des meilleurs défenseurs de Pro League... tout en inscrivant 7 buts en 28 rencontres de championnat avec les Campinois. Sans surprise, il est d'ores et déjà évalué à 40 millions d'euros, et fait cette saison ses armes à Hambourg, en Bundesliga.

Vuskovic prix du fair-play 

Mais en plus d'y être impressionnant sur le terrain, Luka Vuskovic s'est signalé par un geste instinctif le week-end dernier, contre l'Eintracht Francfort. Alors qu'un joueur adverse, Rasmus Kristensen, était évanoui, le Croate s'est porté à son secours.

À la suite d'un duel aérien, Kristensen était resté inconscient. Vuskovic s'est alors assuré, n'hésitant pas à mettre ses doigts dans la bouche de son adversaire, que sa langue n'obstruait pas ses voies respiratoires et l'a placé en position latérale de sécurité.

Un geste qui lui a valu le prix du fair-play traditionnellement décerné en Bundesliga lors de chaque journée de championnat. Côté football, Luka Vuskovic confirme au sein de l'élite allemande, avec 2 buts inscrits dont une splendide aile de pigeon début décembre, et une place de titulaire indiscutable au HSV.

Bundesliga

 Journée 15
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 Hoffenheim Hoffenheim
FC Augsburg FC Augsburg 0-0 Werder Brême Werder Brême
1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-1 Union Berlin Union Berlin
Wolfsburg Wolfsburg 3-4 Freiburg Freiburg
Hambourg Hambourg 1-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 1-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-4 Bayern Munich Bayern Munich
