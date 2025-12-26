🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

Pour sa première rencontre sur le banc du Racing Genk, Nicky Hayen a été applaudi par ses nouveaux supporters... et par ses anciens fans du Club de Bruges. Une image rare, mais très appréciée.

Avant le coup d’envoi, Nicky Hayen a été chaleureusement accueilli par plusieurs connaissances du Club de Bruges. De nombreux joueurs et membres du staff ont pris le temps de saluer personnellement leur ancien entraîneur. Son successeur, Ivan Leko, lui a également offert une belle accolade.

Les conditions dans le stade ont renforcé l’émotion du moment. De la fumée bleue et blanche a envahi les tribunes et un grand tifo a été déployé. L’accueil de la Cegeka Arena pour Nicky Hayen s’est donc déroulé dans une ambiance très positive et festive.

L'antre limbourgeoise affichait complet pour les débuts de son nouvel entraîneur. Ce n’était que la deuxième fois de la saison que le stade était rempli jusqu’aux dernières places. Nicky Hayen a également été très applaudi par ses anciens supporters, ceux du Club de Bruges. Ce double soutien a créé une image rare : un entraîneur acclamé simultanément par ses nouveaux et anciens supporters.

Petit problème administratif sur la feuille de match

À côté de cette ambiance positive, un petit souci pratique est survenu. Sur la feuille de match officielle, le nom de l’entraîneur du Racing Genk n’était pas inscrit. La case où le nom de Hayen aurait dû figurer est restée vide.

Une fois ce souci derrière lui, place au sportif. Nicky Hayen a rapidement pu mesurer les problèmes existants au Racing Genk, après l’ouverture du score de Hugo Vetlesen dès le quart d’heure de jeu.

