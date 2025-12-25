Un club abandonne la piste de Nicolas Raskin, jugé trop cher

Photo: © photonews
Nicolas Raskin est cité un peu partout depuis ses excellentes prestations la saison passée. Mais le prix demandé par les Rangers est trop élevé pour au moins l'un des candidats acquéreurs.

On s'en rappelle : l'été dernier, Nicolas Raskin (24 ans) était allé au clash avec son entraîneur et sa direction suite à des envies de départ auxquelles les Rangers n'ont jamais accédé. Après avoir été mis à l'écart quelques semaines, le Belge a retrouvé sa place, et repris ses bonnes habitudes.

Cette saison, Raskin a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues (2 buts, 5 assists), et est également devenu un titulaire important en sélection. Alors que le mercato hivernal va s'ouvrir, le sujet d'un transfert pourrait donc revenir sur la table.

Nicolas Raskin trop cher pour Besiktas 

Mais d'après les informations de la presse turque, un candidat acquéreur se serait retiré. Besiktas, qui suivait de près l'ancien capitaine du Standard, estimerait le prix demandé par les Rangers trop élevé. C'est ce que révèle le média turc Sabah.

Le club écossais espérerait en effet toucher 15 millions d'euros pour Nicolas Raskin - soit un montant correspondant à peu près à sa valeur marchande, évaluée à 12 millions d'euros par Transfermarkt. 


Le Diable Rouge, cependant, arrive en fin de contrat en juin 2027. Sauf prolongation, il serait donc en position de force l'été prochain pour négocier un départ. Et en restant aux Rangers, il est à peu près assuré du temps de jeu qui en fera un titulaire probable à la Coupe du Monde... 

