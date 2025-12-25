Moins de 90 minutes en 2025 : ce Diable Rouge se rapproche-t-il d'une solution ?

Mike Trésor a été ressorti des placards par Burnley ces dernières semaines. Juste à temps pour trouver une solution cet hiver ?

Mike Trésor est enfin redevenu footballeur en cette fin d'année 2025. Plusieurs mois après ses dernières minutes de jeu, qui dataient de septembre en League Cup, l'ex-meneur de jeu du KRC Genk est monté au jeu lors des deux derniers matchs de championnat avec Burnley.

Contre Fulham, puis Bournemouth, Trésor a pu disputer 7, puis 8 minutes de jeu, ses premières en Premier League depuis mai 2024 et la relégation des Clarets. Peut-il pour autant espérer retrouver sa place dans l'équipe en 2026 ?

Mike Trésor vers la Ligue 1 ?

Transféré contre 18 millions d'euros en 2024, Mike Trésor n'a jamais convaincu à Burnley, disputant 24 matchs en deux saisons et demi, délivrant deux passes décisives et ne trouvant pas encore le chemin des filets. Il est encore sous contrat jusqu'en 2028, mais un départ cet hiver semble fort probable.

Selon le média Jeunes Footeux, une solution pourrait venir de France. L'AS Monaco et l'OGC Nice envisageraient de relancer le Footballeur Pro de 2023 en Belgique.



Trésor n'est plus évalué qu'à 4 millions d'euros par Transfermarkt ; reste à voir si Burnley le laisserait filer contre une bouchée de pain ou si un prêt pourrait être envisagé. Une chose est sûre : pour revenir dans le coup, le Diable Rouge (deux caps en 2023) aura besoin de rythme...