Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Dans la douleur, le Club de Bruges s'est imposé face au Racing Genk ce vendredi. En seconde période surtout, les Limbourgeois ont montré de bonnes choses pour la première de Nicky Hayen, mais ont dû subir l'efficacité des Blauw & Zwart lors du premier acte.

La 20e journée de la Jupiler Pro League débutait ce vendredi à 13h30 par un choc entre le Racing Genk et le Club de Bruges. Un rendez-vous particulier, notamment pour Nicky Hayen et Ivan Leko, au lendemain de la récente valse des entraîneurs en D1A.

Pour sa première sur le banc limbourgeois, Hayen a rapidement constaté l’ampleur du travail qui l’attend. Après deux premières alertes pour Roméo Vermant, il n’a fallu que 13 minutes à Bruges pour ouvrir le score par Hugo Vetlesen, servi par Christos Tzolis (0-1, 13e).

0️⃣-1️⃣ | Hugo Vetlesen ouvre le score dans ce #GNKCLU. 🙌🇳🇴 pic.twitter.com/lPyDlN7SMi — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 26, 2025

Rapidement mené, le Racing Genk s’est retrouvé en difficulté dix minutes plus tard. Toujours à la manœuvre, Christos Tzolis a cette fois servi Roméo Vermant, qui a doublé la mise (0-2, 22e). Obligés de réagir, les Limbourgeois ont réduit l’écart dans la foulée grâce à Yira Sor. Son but, initialement annulé pour hors-jeu, a finalement été validé par la VAR, marquant son 100e match avec le club (1-2, 24e).

En constante progression, Genk a accentué la pression avant la pause, mais a encaissé un nouveau coup dur. Bruges a su profiter des errements défensifs limbourgeois via Vetlesen, avant que Hans Vanaken n’ajoute son nom au tableau d’affichage, offrant deux buts d’avance aux Blauw & Zwart (1-3, 43e).



Lire aussi… "Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir›

Genk revient, Stankovic en décide autrement

Si Genk a montré de belles intentions en première période, Bruges a fait preuve d’une redoutable efficacité. La seconde période s’annonçait donc animée, et elle ne déçoit pas. Dès la reprise, Daan Heymans a relancé son équipe d’une légère déviation sur une frappe de Patrik Hrosovsky (2-3, 51e).

Après le repos, Genk a dominé les débats, multipliant les occasions devant le but de Dani Van den Heuvel. Junya Ito, entré quelques minutes plus tôt, a finalement égalisé à un quart d’heure du terme après une superbe action individuelle (3-3, 76e). Alors que Bruges semblait menacé d’une première défaite depuis l’arrivée d’Ivan Leko, Aleksandar Stankovic, laissé libre à l’extérieur de la surface, a décoché une frappe sèche qui n’a laissé aucune chance à Hendrik Van Crombrugge (3-4, 81e).

En fin de rencontre, Genk a espéré recevoir un penalty après une main de Hugo Siquet, mais Lawrence Visser, qui est allé voir l'écran, a décidé de ne pas l'accorder. Dans le temps additionnel, Cissé Sandra a même agrandi l'écart après une frappe déviée par Matte Smets (3-5, 90+2e).

Malgré un net retournement de situation, le Racing Genk s’incline pour la première fois sous la direction de Nicky Hayen, laissant le Standard prendre la possibilité de compter cinq points d’avance dans la course au top 6. Bruges, dans la douleur, prend virtuellement la place de leader en attendant le déplacement de l’Union Saint-Gilloise au Cercle de Bruges ce vendredi à 16h00.