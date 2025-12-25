Se passer de Jelle Vossen, une erreur ? Un ancien buteur emblématique donne un avis étonnant

Zulte Waregem peine à trouver le chemin des filets, et Anosike Ementa ne convainc pas vraiment en pointe de l'attaque. Jelle Vossen, lui, ronge son frein.

Après la défaite de Zulte Waregem du côté de l'Union Saint-Gilloise, Sven Vandenbroeck a été interrogé sur ce choix assez étrange de ne donner que peu de temps de jeu à Jelle Vossen. L'attaquant de 36 ans n'a été titularisé que 2 fois cette saison, et n'est monté au jeu que lors de 6 des 14 derniers matchs.

Vandenbroeck a refusé de s'expliquer, mais les analystes se sont emparés du sujet. Dans le podcast 90 minutes, Wesley Sonck a notamment reconnu qu'il n'était pas un grand d'Anosike Ementa, le titulaire habituel, qui n'a marqué qu'une seule fois cette saison.

Vossen ou Ementa en pointe ?

Mais le meilleur buteur du championnat en 2002 a toutefois reconnu que le rôle d'Ementa ne se limitait pas à marquer des buts, et que Vossen amènerait peut-être moins au collectif de Zulte Waregem.

“Vossen marquerait peut-être plus de buts, mais cela rapporterait-il aussi plus de points ? Ementa est votre pivot. Cela, Vossen ne peut plus l'être et il ne doit pas l'être”, a expliqué Sonck. La saison passée, Jelle Vossen avait joué un rôle crucial dans la montée avec 15 buts en 24 matchs de D1B.



Malgré cette défaite à l'USG, Zulte Waregem reste 11e au classement. L'excellent début de saison de l'Essevee a toutefois été un peu terni par les résultats en demi-teinte des dernières semaines.