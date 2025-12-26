Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Sebastiaan Bornauw vit une saison très difficile à Leeds United. Il a mis de longs mois avant de faire ses débuts en Premier League, et ne semble pas vu comme une solution par son coach.

Deux petites montées au jeu... chaque fois pour une minute, et encore était-ce seulement au début de ce mois de décembre : voilà à quoi ressemble jusqu'à présent la saison de Sebastiaan Bornauw (26 ans) du côté de Leeds United.

Le défenseur central avait signé en juillet dernier à Leeds en provenance de Wolfsbourg contre 6 millions d'euros - un transfert passé un peu inaperçu. Depuis, il n'est jamais entré en ligne de compte pour une place de titulaire, en plus de souffrir d'une blessure au genou quelques semaines après son arrivée.

Sebastiaan Bornauw de retour à Cologne ?

Sans surprise, la rumeur évoque d'ores et déjà une solution cet hiver pour Bornauw. Selon Express, un départ en prêt pourrait être envisagé. Le FC Cologne, où Bornauw a évolué de 2019 à 2021, considérerait l'option d'un retour du Belge en janvier.

Le passage de Sebastiaan Bornauw à Cologne a laissé de bons souvenirs : arrivé pour 8,2 millions d'euros, il avait disputé 57 matchs et quitté le club pour Wolfsbourg contre 14,1 millions d'euros deux ans plus tard.

Bien sûr, une autre option ne manquera pas de traverser l'esprit des supporters du RSC Anderlecht : les Mauve & Blanc sont à la recherche d'un défenseur central expérimenté pour la seconde partie de saison. Olivier Renard envisagera-t-il un retour au bercail de Sebastiaan Bornauw... dont le père Kenneth est actuellement CEO du club ?