Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Sacré choc au programme ce vendredi entre Genk et Bruges : les retrouvailles entre Nicky Hayen et ses anciens joueurs, et l'opportunité pour Ivan Leko de faire un 9/9.

C'est LE match du week-end : il y aura énormément de tension à la Cegeka Arena pour ce Genk-Bruges qui fera office de retrouvailles entre Nicky Hayen et son ancien club. 

Pour Ivan Leko, tout se passe bien à Bruges avec un 6/6 inaugural. Une victoire dès ce vendredi permettra de finir l'année en beauté. Le coach croate a révélé sa dernière sélection de 2025, sur le site officiel du Club.

Comme attendu, Simon Mignolet n'est toujours pas présent et Ivan Leko doit encore se passer de plusieurs autres piliers.

L'infirmerie reste bien remplie, mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour Bruges

Nordin Jackers n'est lui non plus pas présent, tout comme Raphael Onyedika (ischio-jambiers), Ludovit Reis (épaule) et Lynnt Audoor (blessure musculaire). Kyriani Sabbe (qui revient d'une blessure aux adducteurs), Bjorn Meijer et Romeo Vermant sont en revanche bien présents.

Lire aussi… Après des mois de rumeurs, Joel Ordoñez aurait fait son choix pour ce mercato de janvier

Enfin, surprise : Brandon Mechele est bel et bien présent, lui qui était sorti blessé la semaine passée en première période contre La Gantoise. 

