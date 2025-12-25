Plusieurs cadres brugeois manque à l'appel, mais Ivan Leko a au moins une bonne nouvelle

Sacré choc au programme ce vendredi entre Genk et Bruges : les retrouvailles entre Nicky Hayen et ses anciens joueurs, et l'opportunité pour Ivan Leko de faire un 9/9.

C'est LE match du week-end : il y aura énormément de tension à la Cegeka Arena pour ce Genk-Bruges qui fera office de retrouvailles entre Nicky Hayen et son ancien club.

Pour Ivan Leko, tout se passe bien à Bruges avec un 6/6 inaugural. Une victoire dès ce vendredi permettra de finir l'année en beauté. Le coach croate a révélé sa dernière sélection de 2025, sur le site officiel du Club.

The last squadlist of 2025. ✔ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 25, 2025

Comme attendu, Simon Mignolet n'est toujours pas présent et Ivan Leko doit encore se passer de plusieurs autres piliers.

L'infirmerie reste bien remplie, mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour Bruges

Nordin Jackers n'est lui non plus pas présent, tout comme Raphael Onyedika (ischio-jambiers), Ludovit Reis (épaule) et Lynnt Audoor (blessure musculaire). Kyriani Sabbe (qui revient d'une blessure aux adducteurs), Bjorn Meijer et Romeo Vermant sont en revanche bien présents.



Enfin, surprise : Brandon Mechele est bel et bien présent, lui qui était sorti blessé la semaine passée en première période contre La Gantoise.