Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Vanhamel - Kotto

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vanhamel - Kotto

De Rik De Mil à Hansi Flick ? Le Barça prospecte en Pro League

La Coupe d'Afrique des Nations est une belle vitrine pour les joueurs engagés. Certains éléments de Pro League pourraient bien s'y mettre en avant. (Lire la suite)

Officiel : autrefois cité au Standard, un ancien de la RAAL se recase en D2 Amateurs après six mois sans club

Mike Vanhamel était sans club depuis l'été dernier. Mais en ce jour de Noël, son retour aux affaires est officiel. (Lire la suite)