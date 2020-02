Le coach de Brescia licencié pour la seconde fois de la saison !

Brescia avait décidé d'accorder une seconde chance à Eugenio Corini, trois matchs après l'avoir licencié en novembre dernier. Il n'a pas plus convaincu.

Son successeur Fabio Grosso avait enchaîné trois défaites consécutives (10 buts encaissés, aucun but marqué) et rapidement pris la porte pour lui laisser à nouveau la place, mais Eugenio Corini n'aura pas réussi à redresser la barre et à convaincre sa direction qu'il était bel et bien l'homme de la situation : l'entraîneur de Brescia, lanterne rouge de Serie A, est de nouveau licencié.

Après avoir entamé sa deuxième ère par deux victoires, Corini a en effet enchaîné les mauvais résultats avec un 2/18 qui laisse Brescia à une dernière place partagée avec SPAL, à 4 points de Lecce (19 pts), premier relégué.